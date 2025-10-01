Language
    दिल्ली पुलिस ने सट्टा गिरोह पर कसा शिकंजा, सरगना समेत 24 जुआरियों को दबोचा और लाखों का कैश बरामद

    By mohammed saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:46 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके में एक सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। पुलिस ने मौके से 6.61 लाख रुपये ताश के पत्ते और नकदी गिनने की मशीन बरामद की। जांच में पता चला कि फ्लैट का मालिक सोनू सरदार है जो पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है।

    6.61 लाख की राशि पर लग रहा था दाव, 24 जुआरियों को दबोचा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में उत्तर पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने सब्जी मंडी इलाके में स्थित एक फ्लैट में सट्टा खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दाव पर लगे 6.61 लाख नकद, ताश के पत्ते, नकदी गिनने की मशीन आदि बरामद हुई है।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 28 सितंबर की रात लगभग दस बजे एसआइ रिंकू भाकर को गुप्त सूचना मिली कि दिल्ली के मलका गंज, डी ब्लाक, फर्स्ट फ्लार स्थित एक फ्लैट में जुआ चल रहा है। सूचना पर टीम ने मध्यरात्रि लगभग 12 बजे फ्लैट में छापा मारा, जहां कई लोग ताश के पत्तों से सट्टा खेलते मिले। पुलिस टीम को देख उनमें से एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लार से कूद गया, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट लग गई।

    टीम ने मौके से कुल 23 आरोपितों को गिरफ्तार किया। मौके से 6,61,130 रुपये की सट्टा राशि, ताश के पत्ते, एक डायरी, पेन और एक नकदी गिनने की मशीन आदि बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रिंकू, मनोज, मनमोहन प्रसाद उर्फ बाबू, बजरंग, गगन, नईम, इरफान, प्रकाश, गौरव, अरविंद गौड़, हरि प्रसाद, विजय, मुकुल छाबड़ा, निखिल, इरफान, शत्रुंजय, संजीव, आरिफ, नवीन, हरजीत सिंह, आशु, विनायक राजौरा और राजेश के रूप में हुई।

    पूछताछ में पता चला कि मनमोहन उर्फ बाबू, मनोज और रिंकू, इस सट्टा रैकेट के सरगना हैं और फ्लैट के मालिक सोनू सरदार के लिए मैनेजर के रूप में काम करते हैं। आगे की जांच में पता चला कि बलविंदर उर्फ सोनू सरदार सब्जी मंडी इलाके का एक सक्रिय अपराधी है और पहले हत्या, चोट, शस्त्र अधिनियम आदि के कई मामलों में शामिल रहा है। 30 सितंबर को उसे महेंद्रू एन्क्लेव, माडल टाउन में एक किराए के घर से गिरफ्तार किया गया।

    वहीं, पूछताछ ने उसने बताया कि उसने डी-ब्लाक, मलका गंज में उपरोक्त फ्लैट 30 हजार रुपये प्रति माह किराए पर लिया था, जिसका इस्तेमाल जुआ आदि जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।