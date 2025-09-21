Language
    दिल्ली पुलिस ने दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किया गिरफ्तार, दोनों 11 साल पहले आए थे भारत

    By mohammed saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:03 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम जिले में ऑपरेशन सेल के माध्यम से दो बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है जो पिछले एक साल से अवैध रूप से रह रहे थे। शिशिर ह्यूबर्ट रोजारियो और मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में पहचाने गए ये दोनों 11 साल पहले भारत आए थे लेकिन उनका वीजा पिछले साल खत्म हो गया। पुलिस ने उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पश्चिम जिले में ऑपरेशन सेल के माध्यम से दो बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम ज़िले की ऑपरेशन सेल टीम ने पिछले एक साल से अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है। इनकी पहचान बांग्लादेश के गाज़ीपुर ज़िले के शिशिर ह्यूबर्ट रोज़ारियो और कॉक्स बाज़ार ज़िले के मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, ऑपरेशन सेल की टीमों को ख़ुफ़िया जानकारी इकट्ठा करने और ज़िले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

    एसीपी विजयपाल तोमर की देखरेख और इंस्पेक्टर विजय बालियान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम को महिपालपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने संदिग्धों से संपर्क किया, पहचान पत्र मांगे और उनसे पूछताछ की। दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की।

    पूछताछ में पता चला कि वे 11 साल पहले भारत आए थे और उनका वीज़ा पिछले साल समाप्त हो गया था। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।