दिल्ली पुलिस ने दो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को किया गिरफ्तार, दोनों 11 साल पहले आए थे भारत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम ज़िले की ऑपरेशन सेल टीम ने पिछले एक साल से अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा है। इनकी पहचान बांग्लादेश के गाज़ीपुर ज़िले के शिशिर ह्यूबर्ट रोज़ारियो और कॉक्स बाज़ार ज़िले के मोहम्मद तौहीदुर रहमान के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार, ऑपरेशन सेल की टीमों को ख़ुफ़िया जानकारी इकट्ठा करने और ज़िले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

एसीपी विजयपाल तोमर की देखरेख और इंस्पेक्टर विजय बालियान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम को महिपालपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने संदिग्धों से संपर्क किया, पहचान पत्र मांगे और उनसे पूछताछ की। दोनों अवैध प्रवासी कोई भी वैध दस्तावेज़ नहीं दिखा पाए और उन्होंने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने की बात स्वीकार की।