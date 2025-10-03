Language
    दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में विदेशी गैंगस्टर से जुड़े दो अपराधियों को किया गिरफ्तार, गैंगस्टरों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज

    Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के भारतीय तंत्र को ध्वस्त करने के लिए मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आकाश राजपूत और महिपाल के रूप में हुई है। आकाश राजपूत पर फिरौती और अपहरण जैसे कई आरोप हैं और वह कई गैंगस्टरों के साथ जुड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के भारतीय तंत्र को ध्वस्त करने की पहल के तहत, स्पेशल सेल की एक टीम ने मुठभेड़ के बाद दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी आकाश राजपूत और राजस्थान के भरतपुर निवासी महिपाल के रूप में हुई है।

    आकाश राजपूत जुलाई 2022 में करनाल के असंध में एक अस्पताल के बाहर फिरौती के लिए हुई गोलीबारी में शामिल था, जिसकी साजिश प्रवासी गैंगस्टर दलेर कोटिया ने रची थी।

    वह जुलाई 2025 में गुजरात में फिरौती के लिए हुए अपहरण की एक घटना में भी वांछित है, जिसमें प्रवासी गैंगस्टर किरीटसिंह झाला ने पीड़ित से ₹100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। राजस्थान पुलिस ने आकाश राजपूत पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।

    उसने हाल ही में राजस्थान के वांछित गैंगस्टर जगदीश जगला और अभिषेक गौड़ के माध्यम से रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चरण के साथ हाथ मिलाया था और भारत से भागने के लिए फर्जी पासपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली थी। आकाश राजपूत का अपराध इतिहास गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टरों के बीच की सांठगांठ का वृत्तांत प्रस्तुत करता है।

    अपराधी महिपाल, असंध, करनाल में हुई गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार होने के बाद ज़मानत पर था और आकाश राजपूत के साथ मिलकर विदेश में बैठे गैंगस्टरों से मिल गया था।

    स्पेशल सेल ने आज सुबह कापसहेड़ा इलाके में इन अपराधियों के साथ मुठभेड़ की, जहां आकाश राजपूत को शरीर के निचले हिस्से में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अपराधी को चिकित्सा के लिए भेज दिया गया है। कानूनी जांच जारी है।