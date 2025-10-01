कैंटीन में लंच कराने के बहाने युवकों से लूटपाट करने वाले महिला समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कैंटीन में लंच कराने के बहाने युवकों से लूटपाट करने वाले महिला समेत दो आरोपितों को कमला मार्केट थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से लूटे गए 3,500 रुपये और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद कर लिया है।

वहीं, गिरफ्तार आरोपित की पहचान अजमेरी गेट के पवन पांडे और उसकी सह आरोपित महिला के रूप में हुई है।

उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, 27 सितंबर को लूटपाट की शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़ित ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ यूपी से जनरेटर और कुछ सामान खरीदने दिल्ली आया था।

बताया गया कि दोपहर लगभग 12:30 बजे वे एस.एन. मार्ग पहुंचे और खाने-पीने का स्टाल ढूंढ रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें ऊपर कैंटीन में जाने को कहा। वह लड़का उन्हें पहली मंजिल पर ले गया, जहां एक महिला और व्यक्ति ने उनसे 3,500 रुपये और आधार कार्ड लूट लिया।