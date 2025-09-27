नादिर शाह हत्याकांड में रूबल सरदार गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर दबोचा

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सट्टेबाज रुबल सरदार उर्फ ​​रूबी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या में शामिल बताया जा रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रुबल पर नादिर शाह की हत्या करने वाले शूटरों को अपने फ्लैट में ठहराने का आरोप है।

वह उस मामले में फाइनेंसर बताया जा रहा है। पुलिस गीता कॉलोनी में मोनू सरदार के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी उसकी भूमिका की जांच कर रही है। उसे नादिर शाह हत्याकांड में हिरासत में लिया गया है।