Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नादिर शाह हत्याकांड में रूबल सरदार गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर दबोचा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:51 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सट्टेबाज रुबल सरदार उर्फ ​​रूबी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या में शामिल बताया जा रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रुबल पर नादिर शाह की हत्या करने वाले शूटरों को अपने फ्लैट में ठहराने का आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सट्टेबाज रुबल सरदार उर्फ ​​रूबी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रुबल सरदार उर्फ ​​रूबी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उसे सट्टेबाज़ बताया जा रहा है। पुलिस उससे ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या में उसकी भूमिका के बारे में पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह उस मामले में फाइनेंसर बताया जा रहा है। पुलिस गीता कॉलोनी में मोनू सरदार के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी उसकी भूमिका की जांच कर रही है। उसे नादिर शाह हत्याकांड में हिरासत में लिया गया है।

    सेल इस मामले के सभी आरोपियों पर मकोका (माओवादी एक्ट) लगा रही है। रुबल ने नादिर शाह की हत्या करने वाले दोनों शूटरों को हत्या से पहले और बाद में अपने वसुंधरा फ्लैट में ठहराया था। वह राशिद केबलवाला का करीबी सहयोगी भी है।