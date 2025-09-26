Delhi Crime: दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

शराब के नशे में प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने अपने पहले पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। इससे गुस्साए पहले पति ने महिला के चेहरे पर पेपर कटर से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को चार महीने बाद गिरफ्तार किया। आरोपी सलीम पहले भी हत्या के प्रयास जैसे मामलों में शामिल रहा है। पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शराब के नशे में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने पति से अलग हो गई और उसने दूसरी शादी कर जीवन की नई पारी शुरू की। यह बात उसके पहले पति को इतनी बुरी लगी कि उसने पूर्व पत्नी के चहरे पर पेपर कटर से कई वार किए और फरार हो गया।

उसने दिल्ली और एनसीआर की अलग-अलग जगहों से कई बार अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। आखिरकार चार महीने की मशक्कत के बाद कश्मीरी गेट थाना पुलिस की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित की पहचान सलीम उर्फ सलीम शेख के रूप में हुई है, जो पहले भी विभिन्न पुलिस थानों में हत्या की कोशिश, लूट जैसे चार मामलों में शामिल रहा है। उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, नौ मई को कश्मीर गेट के हनुमान सेतु के पास एक महिला के चेहरे पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना पुलिस को मिली थी। पीड़िता को उपचार के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल भर्ती कराया गया।

घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने बयान दर्ज कराते हुए बताया कि लगभग 6-7 साल पहले उसकी शादी सलीम से हुई थी और वे खजूरी खास, गढ़ी मांडू एक्सटेंशन में किराए के कमरे में रहते थे। वह सड़क किनारे एक छोटी दुकान चलाती थी और उसका पति रिक्शा चलाता था।

उनकी एक बेटी और दो बेटे भी हैं। सलीम शराब पीकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, इसलिए लगभग एक महीने पहले वह उससे अलग रहने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सलीम के दोस्त राजू से हुई। दो मई को उसने राजू से कोर्ट मैरिज की और कैथवाड़ा में किराए के घर में रहने लगी।

घटना वाले दिन सलीम उससे उस्मानपुर, पहले पुश्ता पर मिला और उसे कश्मीरी गेट के पास हनुमान मंदिर ले गया और उसकी नई शादी के बारे में पूछने लगा। जब उसे राजू से शादी के बारे में पता चला तो उसने पेपर कटर से उसके चेहरे पर कई बार वार किए और भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि पत्नी से अलग होने के बाद वह यमुना बाजार अलग-अलग पते पर रहने लगा। यह भी पता चला कि आरोपित ने कई बार काल पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती, तो वह अपनी लोकेशन बदल देता। गुप्त सूचना पर उसे 22 सितंबर को जीपीओ कश्मीरी गेट के पास छत्ता रेल से दबोच लिया गया।