कहां रुके थे चैतन्यानंद और दिल्ली पुलिस को कैसै लगी भनक? अब पटियाला कोर्ट में होगी पेशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी एक प्रबंधन संस्थान के प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने कल देर रात आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वह शनिवार शाम से वहीं ठहरे हुए थे। चैतन्यानंद को दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस थाने में लाया गया है।

होटल के कमरे में 15 मिनट तक पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली ले आई। चैतन्यानंद को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजगंज इलाके में होटल में ठहरे थे चैतन्यानंद बता दें कि बुधवार को आरोपी की लोकेशन आगरा में मिली। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। दिल्ली पुलिस शनिवार तड़के 3 बजे ताजगंज इलाके में फतेहाबाद रोड स्थित होटल फर्स्ट पहुंची। होटल कर्मचारी भरत ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी सादे कपड़ों में होटल आए और रजिस्टर की जांच की।

एंट्री देखने के बाद, वे कमरा नंबर 101 में ठहरे स्वामी पार्थसारथी के पास पहुँचे। वे लगभग 15 मिनट तक कमरे में रहे और उनसे पूछताछ की। इसके बाद, वे स्वामी पार्थसारथी को उनके सामान सहित अपने साथ ले गए।