Delhi News: नृत्य अकादमी में 12वीं की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपित शिक्षक गिरफ्तार

दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक नृत्य अकादमी के शिक्षक पर 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने उसे धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने 2023 में डांस क्लास ज्वाइन की थी।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। नृत्य अकादमी के एक शिक्षक की ओर से 12वीं की नाबालिग छात्रा को डरा-धमका कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार व पीड़िता के बयान के आधार पर जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि 12 सितंबर को जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ जहांगीरपुरी थाना पहुंची। मामला यौन उत्पीड़न और पॉक्सो से संबंधित होने के कारण पीड़िता का बयान महिला उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह वर्ष 2023 के अंत में जहांगीरपुरी क्षेत्र में एक नृत्य अकादमी के माध्यम से एक नृत्य शिक्षक के संपर्क में आई। सितंबर 2024 में कथित शिक्षक ने डांस अकादमी के नाम से एक अकादमी खोली। वह नृत्य प्रशिक्षण लेने के लिए भी वहां गई।

अक्टूबर 2024 में शिक्षक उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगा। फरवरी-2025 में, कथित शिक्षक ने उसे अकादमी में नृत्य कक्षा के लिए बुलाया। वह वहां गई और उसने पाया कि अकादमी में उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। जहां आरोपित ने उससे कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है।