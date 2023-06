Delhi: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, बारिश के पानी में दौड़ा करंट; महिला की मौत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बारिश की वजह से करंट फैसले की जानकारी सामने आ रही है। स्टेशन परिसर में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है।

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश का पानी स्टेशन परिसर के आसपास जमा हो गया था, जिससे पानी में करंट दौड़ पड़ा, जिससे महिला की मौत हो गई।

A woman died due to electrocution on New Delhi railway station premises. FSL team is present on the spot. The body of the woman has been sent to Lady Hardinge Hospital for postmortem. Probe underway: Delhi Police pic.twitter.com/p4c6oqH0vh