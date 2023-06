Delhi Crime News: दिल्ली के सीलमपुर में ठेले के पास मिला नवजात, मचा हड़कंप; किसने फेंका, जांच कर रही पुलिस

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है नवजात को किसने फेंका था। नवजात के माता-पिता के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के अस्पतालों में संपर्क कर रही है।

दिल्ली के सीलमपुर में ठेले के पास मिला नवजात, मचा हड़कंप

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवादाता। सीलमपुर इलाके में एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीलमपुर थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। किसने फेंका, जांच कर रही पुलिस पुलिस ने बताया कि सूचना मिली कि हल्लन चौक पर एक ठेले के पास एक नवजात का शव पड़ा हुआ है। बच्चे के हाथ पर एक चिट लगी हुई थी, जिसपर लड़का लिखा हुआ था। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है, नवजात को किसने फेंका था। नवजात के माता-पिता के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के अस्पतालों में संपर्क कर रही है। विवाद में चलाई गोलियां दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में दो दास्तों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक युवक ने हवा में गोलियां चला दी। गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं। आरिश की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत की है। आरोपित आकाश शर्मा की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है किस बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

Edited By: Shyamji Tiwari