Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-NCR में बदला मौसम, आसमान में छाए काले बादल और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:01 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में मौसम अचानक बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। हरियाणा के पलवल में हल्की बारिश भी शुरू हो गई है जिससे ठंड का अहसास हो रहा है। कई दिनों से हल्की ठंड होने के कारण लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल गया है। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चल रही हैं।

    उधर, हरियाणा के पलवल में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। ठंडी-ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का भी अहसास हुआ है। वहीं, पिछले कई दिनों से हल्की ठंड का अहसास होने पर लोगों ने हाफ कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि रविवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख-मिचौली चलती रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

    वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 93 से 59 प्रतिशत तक दर्ज किया गया।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में मौसम लेगा करवट: बारिश, तेज हवाएं और हल्की ठंड का एहसास होने से लेंगे राहत की सांस

    मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम की इस करवट से तापमान में भी खासी गिरावट आने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में भी तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि पहले के मुकाबले कमी ही देखने को मिलेगी।