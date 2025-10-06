दिल्ली-NCR में बदला मौसम, आसमान में छाए काले बादल और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू

उधर, हरियाणा के पलवल में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। ठंडी-ठंडी हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का भी अहसास हुआ है। वहीं, पिछले कई दिनों से हल्की ठंड का अहसास होने पर लोगों ने हाफ कपड़े पहनने बंद कर दिए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चल रही हैं।

बता दें कि रविवार को दिन भर सूरज और बादलों के बीच आंख-मिचौली चलती रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 93 से 59 प्रतिशत तक दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम की इस करवट से तापमान में भी खासी गिरावट आने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में भी तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि पहले के मुकाबले कमी ही देखने को मिलेगी।