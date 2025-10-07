दिल्ली-NCR में अचानक क्यों हुई मूसलाधार बारिश? मौसम विभाग ने बताई चौंकाने वाली वजह

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे और शाम को तेज बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई। पालम में सबसे ज्यादा 52.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रात में हल्की बारिश के बाद मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही लगी रही। तापमान में गिरावट से दिन में ठंडक का एहसास हुआ। शाम होते-होते दिल्ली-एनसीआर में काले बादल छा गए। अचानक तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। लोग बारिश से बचने के लिए जहां-तहां छिपते नजर आए, वहीं ट्रैफिक में फंसे लोग भीगते रहे। पिछले दो दिनों में दिल्ली में औसतन 18.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश पालम में दर्ज की गई, जहां 52.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। रिज में 44.8 मिमी और आयानगर में 37.9 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इससे पहले सोमवार को एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग के अनुसार, 24 सितंबर को मानसून की विदाई के बाद से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। वहीं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नम हवाएं चल रही हैं। दोनों तरफ से दबाव के चलते बारिश के हालात बन रहे हैं।

बुधवार के लिए भी हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 9 से 13 अक्टूबर तक आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है। पिछले दो दिनों में हुई बारिश के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.3 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम व फरीदाबाद में भी हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश का क्रम थम जाएगा। आसमान साफ ​​रहने का अनुमान है।

दिल्ली में कहां कितनी बारिश हुई (मिमी में) स्थान बारिश (मिमी में) पालम 52.6 रिज 44.8 आयानगर 37.9 पूसा 29.5 पीतमपुरा 21 मयूर विहार 20 सफदरजंग 18.4 लोधी रोड 17.5 जनकपुरी 11.5 शहर के नाले बारिश के पानी में डूब गए। मंगलवार शाम हुई 73 मिमी बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया। नगर निगम की लचर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई सोसाइटियों के बेसमेंट पानी से भर गए। बारिश के दौरान बिजली भी चली गई। शाम 5 बजे के बाद लोग काम से लौट रहे थे, तभी बारिश इतनी तेज़ हो गई कि लोग सड़क पर ही फंस गए।

इससे जीटी रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली मेरठ रोड, रमते राम रोड और अंबेडकर रोड पर जलभराव हो गया। एनएच 9 पर भी कई जगहों पर जलभराव हो गया। आरडीसी राजनगर, दीनदयालपुरी, नेहरू नगर, शिब्बनपुरा, पटेल नगर, कालका गढ़ी, घूकना, हिंडन विहार, मुकुंद नगर, दौलतपुरा, नंदग्राम, सिहानी, कृष्णा नगर, नसीरपुर, मरियम नगर, नूर नगर, विजय नगर और प्रताप विहार कॉलोनी में भी जलभराव हो गया। रमते राम रोड पर एक फुट तक पानी भर गया।

बारिश से राजमार्गों पर जलभराव साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक नगर फरीदाबाद में भी शाम को करीब आधे घंटे तक भारी बारिश हुई। इससे गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर जलभराव हो गया और हीरो होंडा चौक से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई।