Weather Update: दिल्ली-NCR में बदला मौसम, आंधी के साथ तेज बारिश; राजस्थान-हरियाणा में भी बारिश के आसार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में सुबह से तेज धूप देखने को मिली। हालांकि, शाम होते-होते सोमवार की तरह मौसम ने फिर से करवट ली। शाम को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में आंधी के साथ तेज बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश का अनुमान लगाया था।

इसके अलावा राजस्थान के सादुलपुर, पिलानी और भिवाड़ी में भी मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के दौरान 30-60 किमी/घंटा की गति से हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बूंदाबांदी के साथ धूल भरी आंधी की संभावना जताई। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में 30 मई की रात में लगभग 8 बजे तक तेज़ हवाओं (50-70 किमी प्रति घंटे), प्रकाश और हल्की/मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई।

A thunder cell is moving from northeast Rajasthan towards north Haryana & adjoining northwest Uttar Pradesh across Delhi-NCR: