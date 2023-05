नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी में इन दिनों मौसम पल-पल में बदल रहा है। रविवार को मौसम की आंख मिचौली की बाद सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग की मानें तो आज दिल्ली और आसपास के इलाके में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं।

आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान जारी कर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों की बाहरी गतिविधि प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। साथ ही दिनभर आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

Impact expected and action suggested due to Duststorm/Thunderstorm over parts of Delhi-NCR:

Impact expected:

 Traffic congestion and slippery roads due to rain.

 Routine outdoor buisness/activity very likely to affect.

