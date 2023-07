Delhi-NCR Tomato Price: दिल्ली-एनसीआर में मिलने लगा सस्ता टमाटर, कीमत ₹90 किलो; जानिए कहां मिलेगा

सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नेफेड ने आमजन को राहत देते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) केंद्र की ओर से टमाटर बेचना शुरू किया है। टमाटर की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने पर आमजन को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में मिलने लगा 90 रुपये/किलो टमाटर।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नेफेड ने आमजन को राहत देते हुए शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में 90 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) केंद्र की ओर से टमाटर बेचना शुरू किया है। टमाटर की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने पर आमजन को राहत देने के लिए कदम उठाया गया है। वर्तमान में टमाटर की खुदरा कीमत 244 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। दिल्ली-NCR में सबसे ज्यादा बेचे जाएंगे टमाटर एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक एनीस जोसेफ चंद्रा ने बताया कि शुक्रवार शाम तक 17,000 किलोग्राम टमाटरों में से लगभग 80 प्रतिशत बिक गए। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को ज्यादा टमाटर बेचे जाएंगे। दिल्ली में करोल बाग, पटेल नगर, पूसा रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, गोविंद लाल शिका मार्ग, आदर्श नगर, वजीरपुर में जेजे स्लम और ढोढ़ापुर शिवमंदिर क्षेत्रों में लगभग 20 मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेचे गए। 100 केंद्र भंडार आउटलेट के जरिए बेचे जाएंगे टमाटर इसके अलावा नोएडा में तीन मोबाइल वाहन सेक्टर-78 और ग्रेटर नोएडा के पास परी चौक पर भेजे गए। शनिवार को बिक्री के लिए टमाटर मात्रा 20,000 किलोग्राम से अधिक कर दी जाएगी। एनसीसीएफ रविवार से दिल्ली में लगभग 100 केंद्र भंडार आउटलेट के माध्यम से टमाटर बेचना शुरू कर देगा। कीमतें स्थिर होने तक छूट जारी रहेगी निदेशक ने बताया कि जब तक कीमतें स्थिर नहीं हो जातीं, टमाटर पर छूट की बिक्री जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ दिल्ली-एनसीआर में अपने 400 से अधिक सफल खुदरा दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री के लिए मदर डेयरी के साथ भी बातचीत कर रहा है। दूसरी ओर, नाफेड ने भी बिहार की राजधानी पटना में भी रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया गया। नाफेड के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कहा कि 20 टन टमाटर से भरा एक ट्रक आज पटना पहुंचा था।

