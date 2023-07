RuPay Debit Card से कर सकेंगे Delhi Metro के किराये का भुगतान, टोकन लेने और कार्ड रिचार्ज करने की जरूरत नहीं

Delhi Metro दिल्ली मेट्रो में अब लंबी-लंबी लाइनों में टोकन लेने से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि अब यात्रियों के पास मौजूद रुपे डेबिट कार्ड ही मेट्रो टिकट का काम करेगा। यात्रियों को अलग से स्मार्ट कार्ड रखने और क्यूआर कोड आधारित कागज का टिकट लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे मेट्रो में किराया भुगतान की सुविधा आसान हो गई है।

RuPay Debit Card से कर सकेंगे Delhi Metro के किराये का भुगतान।

Your browser does not support the audio element.