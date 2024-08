Delhi Metro ने रचा नया इतिहास, मेट्रो में सर्वाधिक यात्रा का टूटा पुराना रिकॉर्ड; DMRC ने दी जानकारी

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC News) ने इंटरनेट मीडिया पर मेट्रो में यात्रियों के सफर का रिकॉर्ड टूटने की जानकारी दी है। उसका कहना है यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा कराने के मिशन के कारण यह उपलब्धि मिली है। इस वर्ष तीसरी बार यह रिकॉर्ड टूटा है।

Delhi Metro Achieves New Ridership Record on 13th August 2024



The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has recorded its highest-ever passenger journeys on Tuesday, 13th August 2024 with 72.38 lakh passenger journeys being performed across the network.



The Top 5 Passenger…