    दिल्ली की छोटी गलियां भी अब होंगी चकाचक, सरकार करने जा रही ये बड़ा काम

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:34 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी अब छोटी सड़कों की भी मैकेनिकल स्वीपर से सफाई करेगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा नई मशीनें खरीदने के बाद एमसीडी अपनी मौजूदा मशीनों का उपयोग छोटी सड़कों के लिए करेगी। वर्तमान में एमसीडी के पास 52 मशीनें हैं और जल्द ही 14 और मिलेंगी। ये मशीनें हर दूसरे दिन सड़कों की सफाई करेंगी जिससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।

    दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी अब छोटी सड़कों की भी मैकेनिकल स्वीपर से सफाई करेगी।

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण, चाहे बड़ी हो या छोटी, सड़कों पर जमी धूल है। इन सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अब तक, ये मशीनें केवल 60 फीट या उससे बड़ी सड़कों की ही सफाई करती थीं।

    इससे एमसीडी की छोटी सड़कों की यांत्रिक सफाई नहीं हो पाती थी। चूँकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास अपनी एमआरएस मशीनें नहीं थीं, इसलिए एमसीडी की एमआरएस मशीनों का इस्तेमाल सड़कों की सफाई के लिए किया जाता था।

    अब, पीडब्ल्यूडी द्वारा अपनी एमआरएस मशीनें खरीदने के बाद, एमसीडी की मशीनें छोटी सड़कों की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाएँगी। ये मशीनें अब 60 फीट से छोटी सड़कों पर भी काम करती नज़र आएंगी।

    नई दिल्ली सरकार के तहत, लोक निर्माण विभाग अपनी 70 एमआरएस मशीनें खरीद रहा है। नतीजतन, अब निगम की एमआरएस मशीनें निगम की सड़कों पर इस्तेमाल की जाएँगी।

    वर्तमान में, निगम के पास 52 एमआरएस मशीनें हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु परियोजना (एनसीएपी) के माध्यम से एमसीडी को 14 एमआरएस मशीनें मिलने वाली हैं। मशीनों की संख्या में वृद्धि और सड़कों पर धूल कम होने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने की संभावना बढ़ गई है।

    एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए गंभीर है और वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों पर काम कर रही है। वर्तमान में, एमसीडी की एमआरएस, पीडब्ल्यूडी की 1,400 किलोमीटर सड़कों की सफाई करती है।

    अब, चूंकि पीडब्ल्यूडी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एमआरएस खरीद रहा है, इसलिए मौजूदा मशीनों का उपयोग 45-60 फीट चौड़ी सड़कों की सफाई के लिए किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे कॉलोनियों में धूल प्रदूषण कम होगा।

    उन्होंने बताया कि निगम के पास वर्तमान में 52 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें हैं और जल्द ही 14 और मशीनें मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में नागरिक छोटी सड़कों पर चलते हैं, जिससे धूल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं।

    अधिकांश लोग बड़ी सड़कों पर चलने से बचते हैं। इसलिए, एमसीडी द्वारा छोटी सड़कों की यांत्रिक सफाई जनता के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने बताया कि ये मशीनें हर दूसरे दिन एमसीडी की सड़कों की सफाई करेंगी। एक एमसीडी मशीन प्रतिदिन औसतन 30-35 किलोमीटर का सफर तय करती है और सड़कों से प्रतिदिन 150 टन धूल साफ करती है।

    गौरतलब है कि दिल्ली में 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़कों का निर्माण और रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है, जबकि इससे छोटी सड़कों की ज़िम्मेदारी एमसीडी की है। एमसीडी केवल 60 फीट से ज़्यादा चौड़ी पीडब्ल्यूडी सड़कों की सफाई करती है।

    • एमसीडी के पास 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर (एमआरएस) का बेड़ा है।
    • वर्तमान औसत सफाई (प्रति यूनिट प्रतिदिन): 30-35 किलोमीटर
    • एमआरएस मशीनें मुख्य पीडब्ल्यूडी सड़कों (60 फीट से ज़्यादा चौड़ी) की सफाई करती हैं।
    • प्रतिदिन - 150 टन धूल साफ़ की जाती है।

    वर्तमान में प्रत्येक ज़ोन में कितनी मशीनें लगी हैं?

    जोन का नाम मशीनों की संख्या
    नजफगढ़ जोन 8
    दक्षिण क्षेत्र 7
    मध्य क्षेत्र 7
    पश्चिम क्षेत्र 5
    शाहदरा नॉर्थ 2
    शाहदरा साउथ 5
    सिविल लाइन्स 3
    रोहिणी 4
    केशवपुरम 5
    करोल बाग 2
    नरेला 2
    सिटी सदर पहाड़गंज 2