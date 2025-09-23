पहचान बदलकर नौकरानी ने पति के साथ... CCTV फुटेज ने पुलिस समेत सभी को किया हैरान

बाहरी दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव में एक नौकरानी ने अपनी पहचान छिपाकर 435000 रुपये चुरा लिए। पुलिस ने उसे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। नौकरानी की पहचान तमन्ना के रूप में हुई है जो कंचन नाम से काम करती थी। पुलिस ने 344000 रुपये बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि दोनों ने मिलकर चोरी की साजिश रची थी।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मौर्या एन्क्लेव थाना क्षेत्र में एक नौकरानी ने अपनी पहचान छिपाकर एक घर से 4,35,000 रुपये चुरा लिए। पीड़िता के मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी नौकरानी को शाहबाद दौलतपुर स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया। नौकरानी की पहचान तमन्ना के रूप में हुई है, जो कंचन नाम से काम करती थी। उसके पति की पहचान परवेज के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से 3,44,000 रुपये बरामद किए हैं।

पुलिस जांच में पता चला है कि तमन्ना ने अपने पति परवेज के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। मकान मालिक ने नौकरानी का पुलिस सत्यापन भी नहीं कराया था। उत्तर-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 18 सितंबर को पीड़ित करण बंसल ने मौर्या एन्क्लेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नौकरानी कंचन उनके घर से 4,35,000 रुपये चुराकर भाग गई है। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान, टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच में पता चला कि नौकरानी का असली नाम "कंचन" नहीं, बल्कि आनंदपुर, कराला निवासी तमन्ना था।

एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने तमन्ना और उसके पति परवेज़ को शाहाबाद दौलतपुर के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पता चला कि तमन्ना और परवेज़ ने चोरी की योजना बनाई थी। तमन्ना ने झूठी पहचान के साथ शिकायतकर्ता के घर में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया, जबकि परवेज लगातार संपर्क में रहा।