Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में धार्मिक आयोजनों में अब रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति, नेताओं ने किया फैसले का स्वागत

    By rais rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:09 PM (IST)

    दिल्ली में नवरात्रि से दशहरा तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह अनुमति आयोजकों के अनुरोध पर दी है। आयोजकों को ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नवरात्रि के पहले दिन से दशहरा तक रात्रिकालीन धार्मिक आयोजनों में अब रात 10 बजे की बजाय 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी। हालांकि, आयोजन समितियों को ध्वनि मानकों का पालन करना होगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों के आयोजकों के अनुरोध पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनुमति दे दी है। इस समझौते के तहत, आयोजक 3 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।

    राजस्व विभाग ने सभी विभागों से इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इस बीच, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोहों के लिए लाउडस्पीकर का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे करने की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।