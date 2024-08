दिल्ली में घूसखोर पुलिसकर्मियों पर एक्शन, LG ने तीन को किया सस्पेंड; रिश्वत बांटने का VIDEO हुआ था वायरल

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स पर घटना के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "तीन पुलिसकर्मियों- दो सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ एक व्यापक विभागीय जांच की जा रही है।"

3 Delhi Traffic Policemen have been caught on CCTV camera dividing the bribe money.

Idiots got caught and got suspended, the entire system is running without getting caught... pic.twitter.com/qE28pKEfOz