Van Mahotsav: पर्यावरण के लिए एक साथ आए दिल्ली के LG और CM केजरीवाल, वन महोत्सव में हुए शामिल

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी वीके सक्सेना वन माहोत्सव में एक साथ आए। दोनों असोला भाटी अभ्यारण में वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर टपोवन, नक्षत्रवन और राशिवन की स्थापना की शुरुआत की है। एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि दिल्ली ने साढ़े पांच लाख पेड़ लगा दिए है। केजरीवाल ने कहा कि हम साथ मिलकर एक करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट जल्द पूरा कर लेंगे।

It was great participating in Van Mahotsav with u Sir. Delhi plants 5.5 lakh trees today with our target of more than 1 cr trees/shrubs this year. Together, all of us will achieve that target. https://t.co/WQXRcMPM7p