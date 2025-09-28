दिल्ली में भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स से 1 करोड़ की लूट, पुलिस की 25 टीमों ने किया पर्दाफाश

दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स के कर्मचारियों से एक करोड़ के आभूषणों की लूट हुई। मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह लूट चार दिन पहले हुई जब कर्मचारी चांदनी चौक से जंगपुरा शोरूम जा रहे थे। पुलिस की 25 से अधिक टीमों ने जांच की और मध्य जिला पुलिस को सफलता मिली।

भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स के कर्मचारियों से एक करोड़ के आभूषणों की लूट हुई। फाइल फोटो