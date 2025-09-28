Language
    दिल्ली में भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स से 1 करोड़ की लूट, पुलिस की 25 टीमों ने किया पर्दाफाश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:23 AM (IST)

    दिल्ली के अति सुरक्षित इलाके में भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स के कर्मचारियों से एक करोड़ के आभूषणों की लूट हुई। मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह लूट चार दिन पहले हुई जब कर्मचारी चांदनी चौक से जंगपुरा शोरूम जा रहे थे। पुलिस की 25 से अधिक टीमों ने जांच की और मध्य जिला पुलिस को सफलता मिली।

    भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स के कर्मचारियों से एक करोड़ के आभूषणों की लूट हुई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अति सुरक्षित नई दिल्ली जिले में, मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने भारत मंडपम के पास ज्वैलर्स के दो कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर एक करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की लूट के मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

    लूट की यह घटना चार दिन पहले हुई थी। ज्वैलर्स के दोनों कर्मचारी चांदनी चौक से जंगपुरा स्थित अपने शोरूम में स्कूटर से आभूषण लेकर जा रहे थे, तभी टीवीएस मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने आभूषण लूट लिए और फरार हो गए।

    नई दिल्ली जिला पुलिस की 25 से ज़्यादा टीमें, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस मामले की जाँच में जुटी थीं। हालांकि, मध्य जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली।