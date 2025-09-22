दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल दोहन, दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध बोरवेल और पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच का अधिकार केवल डीएसआईडीसी को है। जल बोर्ड ने कहा कि नरेला और बवाना में जल वितरण डीएसआईडीसी के अधीन है और निरीक्षण के प्रयास में कारखाना मालिकों ने सहयोग नहीं किया। यह जवाब वरुण गुलाटी की शिकायत के जवाब में दाखिल किया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल दोहन के संबंध में, दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि केवल डीएसआईडीसी ही अवैध बोरवेल और अन्य पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए निरीक्षण कर सकता है।

जल बोर्ड ने कहा कि नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों में जल और सीवेज वितरण नेटवर्क डीएसआईडीसी का है। डीजेबी ने कहा कि उसकी टीम ने क्षेत्र में निरीक्षण करने का प्रयास किया, लेकिन कारखाना मालिकों ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।