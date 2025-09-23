ऑटिज्म पीड़ित बच्चे को मिलेगा स्कूल में दाखिला, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को निजी स्कूल में दाखिला देने के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जीडी गोयनका स्कूल की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल का रवैया असहयोगात्मक था। अदालत ने विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे के शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा। स्कूल ने बच्चे के आक्रामक व्यवहार का हवाला दिया था जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को निजी स्कूल में दाखिले की मांग वाली याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता, जीडी गोयनका स्कूल द्वारा समिति की रिपोर्ट पर उठाई गई आपत्तियां निराधार थीं और स्कूल के असहयोगात्मक रवैये को दर्शाती थीं।

इससे बच्चे को विकलांग व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया गया है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को संवाद करने, सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और व्यवहार करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली जीडी गोयनका की याचिका को खारिज कर दिया और बच्चे के निजी स्कूल में पढ़ने के अधिकार को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के तहत न केवल सरकार और स्थानीय निकायों, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों को भी बिना किसी भेदभाव के विकलांग व्यक्तियों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

1 जुलाई को, एकल पीठ ने जीडी गोयनका को छात्र को फिर से दाखिला देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। पीठ ने यह भी कहा कि 2022 में हल्के ऑटिज़्म का पता चलने के बाद, उसकी माँ के अनुरोध के बावजूद, स्कूल ने बच्ची को छाया शिक्षक या विशेष शिक्षक प्रदान न करके उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

इस बीच, स्कूल ने तर्क दिया कि वह अन्य छात्रों और अभिभावकों के प्रति भी जवाबदेह है। उसने दावा किया कि बच्ची अक्सर कक्षा में आक्रामक हो जाती थी, जिससे अन्य अभिभावकों को चिंता होती थी। एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए, मुख्य पीठ ने कहा कि मामले का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने, बच्चे के उचित मूल्यांकन और आकलन के बाद, अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चे को अपीलकर्ता स्कूल में एक छाया शिक्षक के साथ रखा जा सकता है।

समिति ने यह भी प्रावधान किया कि छाया शिक्षक की नियुक्ति की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा कि बच्चे को उसके वर्तमान शैक्षणिक स्तर के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कक्षा में रखा जाएगा, जिसका निर्धारण स्कूल द्वारा अभिभावकों और बच्चे के विशेष शिक्षक या छाया शिक्षक के समन्वय से किया जाएगा।

यह है मामला याचिका के अनुसार, 2021 में जीडी गोयनका में दाखिला लेने वाली लड़की को उसके परिवार ने स्कूल प्रशासन के दबाव के बाद जनवरी 2023 में वापस ले लिया था। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, उसे फिर से जीडी गोयनका में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के तहत एक सीट आवंटित की गई, लेकिन स्कूल ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया।