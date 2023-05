बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ पूर्व IPS सतीश चंद्र वर्मा की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने बरकरार रखा केंद्र का आदेश

नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि वर्मा ने इशरत जहां 'फर्जी मुठभेड़' मामले की जांच में सीबीआई की सहायता की थी। इससे पहले सितंबर 2022 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

Delhi High Court rejects Satish Chandra Verma, a former Indian Police Service (IPS) officer's plea, challenging his dismissal from service just a month before retirement. Verma had assisted the Central Bureau of Investigation (CBI) in its probe into the Ishrat Jahan ‘fake… pic.twitter.com/rPtoOLlXi4