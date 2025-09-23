पालतू जानवरों के विवाद में दिल्ली HC का फैसला, पड़ोसियों को आश्रम में बांटना होगा पिज्जा और छाछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दो पड़ोसियों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। अंतत: दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त इस मामले को रद कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की पीठ ने दो पड़ोसियों को एक आश्रम के निवासियों को पिज्जा और छाछ बांटने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्राथमिकी को रद करने का समझौता किया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।