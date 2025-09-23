Language
    पालतू जानवरों के विवाद में दिल्ली HC का फैसला, पड़ोसियों को आश्रम में बांटना होगा पिज्जा और छाछ

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:23 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को सशर्त रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की पीठ ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने के बाद एक आश्रम में पिज्जा और छाछ बांटने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं है बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    Hero Image
    दिल्ली HC में आश्रम में पिज्जा और छाछ बांटने की शर्त पर मुकदमा रद। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में दो पड़ोसियों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी कराई थी। अंतत: दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त इस मामले को रद कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोगा की पीठ ने दो पड़ोसियों को एक आश्रम के निवासियों को पिज्जा और छाछ बांटने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्राथमिकी को रद करने का समझौता किया है। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

