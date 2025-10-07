Language
    'आरोपित के कमरे में स्वेच्छा से जाना', यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने दिया सख्त फैसला

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का आरोपी से परिचित होना यौन उत्पीड़न के लिए उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं है। अदालत ने निचली अदालत की उस टिप्पणी को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के कमरे में गई थी। अदालत ने माना कि ऐसी टिप्पणियाँ पीड़िता के आघात को कम करती हैं और जमानत देते समय ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का आरोपी से परिचित होना, यौन उत्पीड़न के लिए उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल आरोपी से परिचित होना ही पीड़िता को उसके द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के लिए ज़िम्मेदार ठहराने का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति अमित महाजन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी को भी पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का अधिकार सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्वेच्छा से उसके कमरे में आई थी।

    पीठ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से पीड़िता के आघात को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और आरोपी को ज़मानत देते समय ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इस टिप्पणी के साथ, अदालत ने निचली अदालत के आदेश में संशोधन करते हुए निचली अदालत द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

    अदालत ने यह टिप्पणी एक पत्रकार और जेएनयू की पीएचडी छात्रा की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए की। पीड़िता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बलात्कार के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए उसके ख़िलाफ़ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे अपने छात्रावास में बुलाया और दो मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

    संबंधित आदेश में, निचली अदालत ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता एक शिक्षित लड़की है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों के परिणामों से अवगत हो।

    अदालत ने यह भी कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल के कमरे में रह रही थी और रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, लेकिन उसने कभी यह दावा नहीं किया कि आरोपी ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।

    छात्रा की याचिका स्वीकार करते हुए, पीठ ने कहा कि निचली अदालत की टिप्पणियाँ अनुचित थीं क्योंकि वे पीड़िता के चरित्र पर संदेह पैदा करती हैं।