दो हजार के नोट को लेकर दायर याचिका दिल्ली HC से खारिज, बिना ID कार्ड के नोट बदलने पर जताई थी आपत्ति

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बैंक से बिना पहचान पत्र के दो हजार रुपये के नोट को बदलने के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस याचिका में रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के बिना पहचान पत्र के नोट बदलने के आदेश को चुनौती दी गई थी, उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के दो हजार के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की थी।

यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने 22 मई को दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

