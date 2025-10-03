Language
    यूएनएचसीआर के तहत विदेशी नागरिकों के लिए वैध वीजा का कोई विकल्प नहीं: हाई कोर्ट

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यूएनएचसीआर का प्रमाणन विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत वैध वीज़ा का विकल्प नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने यह टिप्पणी अफगान नागरिक कादिर अहमद की याचिका पर की जिसमें उन्होंने निर्वासन केंद्र से रिहाई की मांग की थी। अदालत ने कहा कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

    विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। एक अफगान नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का प्रमाणन विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत विदेशी नागरिकों के लिए वैध वीज़ा का विकल्प नहीं है।

    न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से प्रासंगिक होते हुए भी, यूएनएचसीआर प्रमाणन भारतीय नगरपालिका कानून के तहत किसी व्यक्ति को कोई कानूनी दर्जा प्रदान नहीं करता है। यह वैध वीजा का विकल्प नहीं हो सकता या भारत में निरंतर निवास को अधिकृत नहीं कर सकता।

    अदालत ने यह टिप्पणी अफगान नागरिक कादिर अहमद की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें अधिकारियों को उसे लामपुर निर्वासन केंद्र से रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    कादिर अहमद को 2016 में भारत प्रवास के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दोषी ठहराया गया था।

    अगस्त 2024 में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अहमद को पहले ही काटी गई अवधि के लिए सजा सुनाई जा चुकी है। हालाँकि, सजा सुनाने वाली अदालत अपने आदेश में निर्वासन कार्यवाही का निर्देश नहीं दे सकती थी। शर्त में संशोधन करके अहमद को सात दिनों के भीतर एफआरआरओ के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया।

    अहमद ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए अपने निर्वासन का विरोध किया। हालाँकि, पीठ ने उनके तर्क को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन या 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। पीठ ने कहा कि भारत में किसी विदेशी की उपस्थिति पूरी तरह से अवैध है।

    पीठ ने कहा कि हालाँकि अदालत मनमाने या अवैध निर्वासन को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन भारत में निवास के अधिकार को मान्यता देने या बनाने का कानून में कोई अधिकार नहीं है। विदेशी अधिनियम के तहत उनकी दोषसिद्धि के कारण, अदालत ने कहा कि कादिर अहमद भारत में रहने की वैध अनुमति के बिना निर्वासन केंद्र से रिहाई की मांग नहीं कर सकते।

    अदालत ने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा उनकी शरणार्थी स्थिति को मान्यता नहीं दी गई है या उनके पास वैध वीज़ा नहीं है, तो याचिकाकर्ता की नजरबंदी से रिहाई के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने अधिकारियों को अहमद की हिरासत के दौरान उसकी चिकित्सा और मानवीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार निर्वासन की कार्यवाही पूरी करने के लिए अधिकृत किया।