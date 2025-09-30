अभी तक नहीं है दिल्ली सरकार के पास अपना ‘लोगो’, सीएम रेखा गुप्ता ने गठित की विशेष समिति

दिल्ली सरकार पहली बार दिल्ली राज्य का आधिकारिक लोगो बना रही है। इसके लिए आयोजित डिजाइन प्रतियोगिता में 1800 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह लोगो दिल्ली के इतिहास संस्कृति विकास और आधुनिक शासन का प्रतीक होगा। सरकार दिल्ली की विशिष्ट पहचान को स्थापित करना चाहती है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार पहली बार दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) का अपना आधिकारिक लोगो तैयार कर रही है। सरकार का दावा है कि यह लोगो दिल्ली के इतिहास, संस्कृति, विकास और जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। इसको लेकर कवायद जारी है। लोगो को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

सरकार ने लोगो के डिजाइन व उसके चयन को लेकर माइजीओवीडाटइन (mygov.in) पोर्टल पर लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसकी प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गई थी। पोर्टल पर पूरे देश से कुल 1800 प्रविष्टियां/डिजाइन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने और उनमें से चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित का गठन किया गया है, जो पोर्टल पर प्राप्त सभी लोगो डिज़ाइन प्रविष्टियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंतिम रूप देगी। समिति में विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।