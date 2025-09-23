दिल्ली में MCD को मिल रहा ट्रिपल इंजन वाली सरकार का फायदा, सफाई समेत इन क्षेत्रों में खास ध्यान
दिल्ली में ट्रिपल इंजन वाली सरकार का फायदा एमसीडी को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी की स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। निगम सफाई के लिए मशीनरी और संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सरकार कचरा निपटान प्रक्रिया की निगरानी कर रही है और आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करने के लिए तैयार है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रिपल इंजन वाली सरकार का फ़ायदा एमसीडी को मिलता दिख रहा है। सरकार धीरे-धीरे एमसीडी के उन संसाधनों की पूर्ति के लिए कदम उठा रही है, जिनका निगम धन की कमी के कारण उपयोग नहीं कर पा रहा था।
इसी कड़ी में, दिल्ली सरकार ने एमसीडी की स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ₹60 करोड़ की सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद, निगम ने अब सफाई के लिए ज़रूरी मशीनरी और संसाधन जुटाने के लिए ज़ोनल स्तर पर प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है।
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्वच्छता अभियान के लिए निगम को प्रति वार्ड ₹7 से ₹8 लाख दिए हैं। इसके अलावा, पार्षदों को हाल ही में ₹1-1 करोड़ की विकास निधि भी स्वीकृत की गई है। दिल्ली सरकार दिल्ली में कचरा निपटान प्रक्रिया की भी निगरानी कर रही है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कूड़े के ढेरों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए भलस्वा लैंडफिल को गोद लेने की भी घोषणा की है। अब, दिल्ली सरकार ने निगम से कचरा निपटान के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी का ब्यौरा माँगा है और इसमें मदद की पेशकश की है। इसलिए, हमने अपने सभी ज़ोन को ऐसे संसाधनों की सूची तैयार करने को कहा है।
पूर्वी दिल्ली में, हमने शाहदरा दक्षिण और शाहदरा उत्तर ज़ोन में इसी धनराशि से प्रति वार्ड एक टिपर जोड़ने की मंज़ूरी दे दी है। अन्य ज़ोन में भी इसी तरह का काम चल रहा है। जल्द ही, इन कार्यों को संकलित और मंज़ूरी मिलने के बाद, टेंडर के ज़रिए संसाधन खरीदे जाएँगे। इसमें वाहन, झाड़ू, मशीनरी और सफाई के लिए ज़रूरी अन्य सामान शामिल होंगे।
दिल्ली सरकार लगातार हमारा सहयोग कर रही है। ट्रिपल इंजन वाली सरकार का फ़ायदा यह है कि सरकार हमारी माँगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और उन्हें पूरा कर रही है। निगम को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, जबकि आप सरकार ने निगमों को पंगु बनाने का काम किया था।
- राजा इक़बाल सिंह, महापौर, दिल्ली
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।