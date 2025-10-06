Language
    दिल्ली में मिलावट पर लगेगी लगाम, मिठाई के साथ पानी बेचने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई

    By rais rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    दिल्ली में त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मिलावट को लेकर सख्त हो गया है। मिठाइयों के साथ बोतलबंद पानी की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के बाजारों से खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं जिसमें पनीर खोया और अन्य चीजें शामिल हैं।

    दिल्ली में मिठाई ही नहीं अब बोतलबंद पानी की भी होगी जांच। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मिलावट की शिकायतों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग हाई अलर्ट पर हैं। बाजारों और दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। त्योहारों के मौसम को देखते हुए मिठाइयों के साथ-साथ बोतलबंद पानी की भी जांच की जाएगी।

    स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को पूरी दिल्ली में सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक 150 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने भेजे जा चुके हैं।

    स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बोतलबंद पानी के सभी ब्रांडों की गहन जांच की जाए, क्योंकि बाजार में कई मिलावटी ब्रांड सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, एक ही नाम से चल रही ब्रांडेड मिठाई की दुकानों की श्रृंखलाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया जाए।

    प्रत्येक ब्रांड को खाद्य सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि सघन निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों और बाजारों से पनीर, खोया, मिठाइयों और मसालों सहित 20 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इसके अलावा मांसाहारी उत्पादों के 139 नमूने भी जांच के लिए भेजे गए।