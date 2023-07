नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं जिसका असर अब देश की राजधानी और आसपास के इलाकों पर दिख रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर हर घंटे नया आंकड़ा छू रहा है। दिल्ली में 205.33 मीटर खतरे का निशान है जबकि इस वर्तमान में यमुना नदी 208.52 मीटर पर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि अब दिल्ली में बाढ़ का पानी सीएम आवास से लगभग एक किलोमीटर दूर रह गया।

कश्मीरी गेट, आईटीओ, लाल किले का पिछला हिस्सा, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लेकर सिविल लाइन्स आदि जगहों तक पानी पहुंच गया है। दिल्ली में हर ओर पानी ही पानी है। इसके चलते दिल्ली के तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ प्रभावित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिना काम लोगों को घर से न निकलने की अपील की है।

राजघाट मार्ग बंद कर दिया गया।

खजूरी खास के पास यमुना खादर क्षेत्र।

#WATCH | A rickshaw-puller pedals through chest-deep water in the flooded area near Red Fort of Delhi. pic.twitter.com/bIezx11zye— ANI (@ANI) July 13, 2023

#WATCH | Severe flooding in Chandgi Ram Akhada Chowk area of Delhi. Several areas of the city are reeling under flood or flood-like situations due to rise in the water level of River Yamuna. pic.twitter.com/sMgoOqXyKW— ANI (@ANI) July 13, 2023

#WATCH | Delhi | Low-lying areas around Purana Qila flooded as river Yamuna overflowed and flooded a few residential areas in the city. pic.twitter.com/ilRrFDQsfU— ANI (@ANI) July 13, 2023