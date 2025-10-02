Delhi Encounter: दिल्ली में जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़, रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार
दिल्ली के जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक राहुल हरियाणा में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था। ये अपराधी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के इशारों पर काम कर रहे थे और एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की हत्या की साजिश रच रहे थे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर पुलिस और बदमाशों को बीच बृहस्पतिवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने दो अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई है। दोनों बदमाश रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं।
ताजा जानकारी के मुताबिक, दोनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। एक हरियाणा के पानीपत का निवासी राहुल और दूसरी भिवानी साहिल है। घायल बदमाश राहुल, दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुना नगर में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था और अभी तक इसकी पहचान न हो पाने के कारण वह फरार चल रहा था।
ये दोनों अपराधी पिछले कुछ दिनों से, विदेश बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंदर चारण के इशारों पर काम कर रहे थे और एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की हत्या के प्रयास में लगे थे और मुंबई व बेंगलुरु में अपने टारगेट की रेकी कर चुके थे।
पुलिस की गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को इलाज के लिए हस्पताल ले जाया गया है। गिरफ्तार के दौरान इनके कब्जे से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गैंगस्टरों पर अंकुश के लिए मकोका यूनिट बनाने की कवायद
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में गैंगस्टरों के आतंक पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की तरह अलग से मकोका यूनिट बनाने पर विचार कर रही है। हाल के वर्षों में राजधानी में लगातार बढ़ रहे गैंस्टरों के आतंक ने दिल्ली के व्यापारियों का जीना मुहाल कर रखा है।
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के करीब 100 से अधिक बड़े गैंगस्टर दिल्ली पर अपना सबसे अधिक फोकस रखते हुए आए दिन यहां के व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं।
कई बड़े गैंगस्टर देश छोड़कर विदेश में अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग देशों में ठिकाना बना रखा है तो अधिकतर दिल्ली व पड़ोसी राज्यों के जेलों में बंद हैं। विदेश व जेलों में रहते हुए भी वे छोटे बदमाशों के जरिये दिल्ली में रंगदारी रैकेट चला रहे हैं।
Delhi Police arrested two shooters following an encounter in the Kalindi Kunj area
Delhi Police's Counter-Intelligence team received information that the accused in the Haryana triple murder case were moving in the vicinity of New Friends Colony in Delhi. A trap was laid on…
