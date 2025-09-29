दिल्ली में दुर्गा पूजा देखने वालों के लिए जरूरी खबर, इन जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम; कई रूट डायवर्ट

दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सोमवार को भयंकर जाम लग गया। सीआर पार्क में सुरक्षा के चलते वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है केवल स्थानीय निवासियों को ही अनुमति है। यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट किए हैं लेकिन आउटर रिंग रोड पर लंबा जाम लगा है। यह स्थिति दशहरा तक बनी रहने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश स्थित दुर्गा पूजा पंडालों में सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के कारण भीषण जाम लग गया। सीआर पार्क के विभिन्न पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निवास प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही केवल स्थानीय निवासियों को ही प्रवेश की अनुमति है। इससे वाहन चालकों को काफी असुविधा हो रही है। यातायात परामर्श के बावजूद, लोग आउटर रिंग रोड पर वाहन चलाते रहे, जिससे लंबा जाम लग गया। यह स्थिति दशहरा तक बनी रहने की संभावना है।

दरअसल, सीआर पार्क में बी ब्लॉक, मेला ग्राउंड, काली मंदिर और कोऑपरेटिव ग्राउंड समेत कई जगहों पर भव्य दुर्गा पूजा समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर से श्रद्धालु सुबह से शाम तक पंडालों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

यातायात पुलिस ने रविवार से कई जगहों पर रूट डायवर्ट भी कर दिए हैं। इस बीच, 2 अक्टूबर तक कई आंतरिक सड़कों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। सोमवार शाम को नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली तक फैले आउटर रिंग रोड पर जाम लग गया।