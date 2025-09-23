दिल्ली के अस्पतालों से 500 मरीज गायब, अस्पताल की लापरवाही और चौंकाने वाली वजह आई सामने

दिल्ली में डेंगू के 500 से ज़्यादा मरीज़ों का पता नहीं चल रहा है जिससे एमसीडी की चिंता बढ़ गई है। इन मरीजों के लापता होने से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के फैलने का खतरा बढ़ गया है। एमसीडी मरीज़ों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। अस्पतालों की लापरवाही को भी एक कारण बताया जा रहा है।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 500 से ज़्यादा मरीज एमसीडी के लिए चुनौती बन गए हैं, जिनमें डेंगू की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। इन मरीजों ने निगम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि पता न लगने की वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलने का ख़तरा बढ़ गया है।

हालांकि, एमसीडी के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) इन मरीज़ों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। लगभग 225 मरीज़ों के पते तो मिल गए हैं, लेकिन ऊपर बताए गए नाम वाले मरीज़ नहीं मिले हैं। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अन्य लोगों में फैलने की आशंका बढ़ रही है।

गौरतलब है कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होते हैं। डेंगू मादा एडीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। जब कोई मच्छर किसी डेंगू संक्रमित मरीज़ को काटता है, तो वह भी डेंगू से संक्रमित हो जाता है। अगर मच्छर फिर किसी दूसरे डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो संक्रमित व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। मलेरिया और चिकनगुनिया के साथ भी यही स्थिति होती है।

निगम की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 20 सितंबर तक, निगम को डेंगू के 463 मरीज़ों के पते गलत या अधूरे मिले, जबकि 174 मरीज़ों के पते निगम को मिले, लेकिन वे बताए गए पते पर नहीं मिले। मलेरिया के मामले में भी यही स्थिति है।

एमसीडी को 80 मरीज़ों के पते अधूरे या गलत मिले, जबकि 64 मरीज़ों के पते तो मिले, लेकिन वे बताए गए पते पर नहीं मिले। जाँच के दौरान चिकनगुनिया के 20 मरीज़ों के पते भी गलत या अधूरे मिले, जबकि 15 मरीज़ों के पते तो मिले, लेकिन वे नहीं मिले।

अस्पतालों की लापरवाही एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधूरे या गलत पते वाले मरीज़ों के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग या आपातकालीन कक्ष के कर्मचारी ज़िम्मेदार हैं। वे अक्सर मरीज़ों को जाँच के लिए या अस्पताल या डिस्पेंसरी में रेफ़र करने के लिए पंजीकृत करते हैं। इन मरीज़ों को ढूँढना एक चुनौती है, क्योंकि हमारी मानक प्रक्रिया यह है कि किसी भी मरीज़ के घर के आसपास मच्छरों के पनपने के स्थानों की जाँच की जाए।

इसके अलावा, ज़रूरत पड़ने पर हम मच्छर भगाने वाली दवाइयों का छिड़काव और फ़ॉगिंग भी करते हैं। अगर मरीज़ों की पहचान नहीं की जाती, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के दूसरों में फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। हम सलाह देते हैं कि डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज़ मच्छरदानी में सोएँ ताकि उन्हें दूसरे मच्छर न काटें।

मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों में वृद्धि इस साल राजधानी दिल्ली में मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज़ों की संख्या डेंगू के मरीज़ों से ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले सप्ताह मलेरिया के 36 नए मामले सामने आने के साथ, कुल रोगियों की संख्या 333 हो गई है, जो 2024 में 309 थी। इसी प्रकार, चिकनगुनिया के छह नए मामलों के साथ, कुल संख्या 52 हो गई है, जो 2024 में 37 थी। पिछले सप्ताह, डेंगू के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे कुल मामलों की संख्या 685 हो गई है, जो 2024 की तुलना में 917 कम है।