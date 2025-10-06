मुंबई का DCP बन किया डिजिटल अरेस्ट, पहले खाते से ट्रांसफर किए 90 हजार और फिर लिया 20 लाख का लोन

दिल्ली पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस का डीसीपी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया। जालसाजों ने पहले पीड़ित के खाते से 90 हजार रुपये ट्रांसफर किए फिर फोन हैक कर 20 लाख का लोन ले लिया। पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को दिल्ली और यूपी से गिरफ्तार किया है।

