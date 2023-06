दिल्ली के बृजपुरी में मोहम्मद जैद ने राहुल पर किया चाकू से हमला, इलाके में तनाव; पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के बृजपुरी इलाके में मोहम्मद जैद नाम के एक शख्स ने 19 वर्षीय राहुल को पर चाकू से हमला कर दिया। राहुल के पेट के निचले हिस्से पर गहरे घाव हैं, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना में पीड़ित के चेचरे भाई को भी चोटें आईं हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहम्मद जैद (20) के रूप में हुई है, जिसकी राहुल (19) और उसके चचेरे भाई सोनू के रूप में हुई है। इन लोगों के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई।

उनकी बहस जल्द ही तीखी हो गई और आरोपी ने कथित तौर पर चाकू निकाला और राहुल पर हमला कर दिया। पीड़ितों ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि आरोपी ज़ैद ने कथित तौर पर उसके पेट के निचले हिस्से में चाकू मारा।

पीड़ितों ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि बीच-बचाव करने और राहुल को बचाने की कोशिश में सोनू को भी लड़ाई में चोटें आईं। जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

दयालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी शुक्रवार रात 10:00 बजे मिली थीत। आरोपित और पीड़ित दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं। आरोपित वारदात के बाद से फरार है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपित की तलाश की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं और आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।"

वहीं, उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि यह घटना क्यों घटी. पीड़िता की बहन मधु ने कहा, ''हमें नहीं पता कि उन्हें (राहुल को) चाकू क्यों मारा गया।''

A man namely Mohammed Zaid stabbed a 20-year-old Rahul. They had some argument over a petty issue. Rahul's 19-year-old cousin Sonu also sustained injuries. Accused and victims stay in the same locality. The accused is absconding, efforts to arrest him, underway. Further…— ANI (@ANI) June 24, 2023