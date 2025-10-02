Language
    दिल्ली में त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर सरकार की सख्ती, इन इलाकों पुलिस की छापेमारी जारी

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:59 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मोरी गेट खोया मंडी से 11 नमूने लिए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने 14 दिनों में रिपोर्ट आने और मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावट रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

    दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों, खासकर मिठाइयों में संभावित मिलावट को देखते हुए छापेमारी शुरू कर दी है। सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली और छठ पूजा से पहले दिल्ली के मोरी गेट स्थित खोया मंडी में छापेमारी की और वाहनों से 11 नमूने एकत्र किए, जिनमें से नौ खोया (मीठा दूध) के थे।

    छापेमारी के दौरान एकत्र किए गए नमूनों को जांच के लिए लॉरेंस रोड स्थित एक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि एकत्र किए गए सभी नमूनों की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगी। अगर जांच के लिए भेजे गए नमूनों में कोई मिलावट पाई जाती है, तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी जारी रहेगी।

    मंत्री ने कहा कि राजधानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मौसम में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन इकाइयों को अपने अभियान तेज करने का आदेश दिया है।

    इसके बाद, अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। दिल्ली में, त्योहारों के दौरान खोये की सबसे ज़्यादा मांग होने के कारण, दिल्ली के बाज़ारों में खोया ले जा रहे वाहनों को रोककर जाँच के लिए नमूने लिए गए।

    दिवाली के दौरान खोया, पनीर और मिठाइयों में मिलावट का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजधानी के थोक बाज़ारों, डिपो, उत्पादन इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।