CM रेखा गुप्ता ने GST सुधारों का किया स्वागत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कर प्रणाली को सरल बनाने का सराहनीय कदम है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और महंगाई से राहत दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के आह्वान को भी सराहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में दिवाली का उत्सव और खरीदारी का माहौल है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। रविवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर प्रणाली को सरल और जनहितैषी बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दिलाएगा और विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को गति देने का आह्वान बेहद प्रेरणादायक है।