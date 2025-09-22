Language
    CM रेखा गुप्ता ने GST सुधारों का किया स्वागत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:36 AM (IST)

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कर प्रणाली को सरल बनाने का सराहनीय कदम है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और महंगाई से राहत दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के आह्वान को भी सराहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में दिवाली का उत्सव और खरीदारी का माहौल है।

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं का स्वागत किया। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। रविवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर प्रणाली को सरल और जनहितैषी बनाने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं।

    उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दिलाएगा और विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को गति देने का आह्वान बेहद प्रेरणादायक है।

    प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति बेहद गंभीर बताया और कहा कि लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल दिवाली बहुत जल्दी आ गई है और खरीदारी के कारण पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिनगर स्थित तोताराम मार्केट में व्यापारियों और दुकानदारों के साथ "जीएसटी बचत उत्सव" में भाग लेंगी।