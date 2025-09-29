Language
    'मां के दर्शन मात्र से ही सारे भय मिट गया', जीके-2 दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:37 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा जीके-2 पंडाल में भाग लिया और देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि देवी मां के दर्शन मात्र से ही सभी बुराइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और उनके हृदय को शांति मिली। उन्होंने पूजा समिति को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महिलाओं के साथ धुनुची नृत्य भी किया।

    मुख्यमंत्री सोमवार को दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुईं और पूजा-अर्चना की। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देवी मां इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके सामने कुछ पल खड़े होने से ऐसा लगता है जैसे सारे भय दूर हो गए हों, सभी भय मिट गए हों और आप अपार शक्तिवान हो गए हों। देवी मां के दर्शन मात्र से ही सभी बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा जीके-2 पंडाल में ये भावनाएं व्यक्त कीं।

    मुख्यमंत्री सोमवार को दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुईं और पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि वह पहली बार इस पंडाल में आई हैं। उन्होंने इससे पहले देवी माँ के इतने भव्य दर्शन कभी नहीं किए थे। देवी माँ के इस रूप ने उनके हृदय को छू लिया।

    उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए पूजा समिति को बधाई दी। आपके अथक प्रयासों से हजारों भक्त देवी दुर्गा के दर्शन कर पा रहे हैं। दिन-रात उन्हें उनके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने का अवसर मिल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के साथ धुनुची नृत्य भी किया।