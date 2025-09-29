'मां के दर्शन मात्र से ही सारे भय मिट गया', जीके-2 दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा जीके-2 पंडाल में भाग लिया और देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि देवी मां के दर्शन मात्र से ही सभी बुराइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और उनके हृदय को शांति मिली। उन्होंने पूजा समिति को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने महिलाओं के साथ धुनुची नृत्य भी किया।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। देवी मां इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके सामने कुछ पल खड़े होने से ऐसा लगता है जैसे सारे भय दूर हो गए हों, सभी भय मिट गए हों और आप अपार शक्तिवान हो गए हों। देवी मां के दर्शन मात्र से ही सभी बुराइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा जीके-2 पंडाल में ये भावनाएं व्यक्त कीं।

मुख्यमंत्री सोमवार को दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुईं और पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि वह पहली बार इस पंडाल में आई हैं। उन्होंने इससे पहले देवी माँ के इतने भव्य दर्शन कभी नहीं किए थे। देवी माँ के इस रूप ने उनके हृदय को छू लिया।