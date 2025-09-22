Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में एक साल से बायोडायवर्सिटी काउंसिल नहीं, अधर में लटका पीबीआर

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:01 AM (IST)

    दिल्ली में जैव विविधता संरक्षण की व्यवस्था कमजोर है। दिल्ली जैव विविधता परिषद एक साल से पुनर्गठन का इंतजार कर रही है जिससे सरकारी उदासीनता झलकती है। पहली परिषद का कार्यकाल निराशाजनक रहा जिसमें सीमित बैठकें हुईं और बजट का अभाव रहा। परिषद का उद्देश्य वनों जीवों का संरक्षण ज्ञान का दस्तावेजीकरण और जन जैव विविधता रजिस्टर बनाना था।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली में जैव विविधता संरक्षण की व्यवस्था कमजोर है। फाइल फोटो

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में जैव विविधता संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विडंबना यह है कि इस मुद्दे पर सरकारी तंत्र की गंभीरता इसी बात से ज़ाहिर होती है कि दिल्ली जैव विविधता परिषद लगभग एक साल से पुनर्गठन का इंतज़ार कर रही है। पर्यावरण और वन विभाग, दोनों ही इस मामले में उदासीन बने हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2021 में पहली बार गठित

    11 सदस्यीय दिल्ली जैव विविधता परिषद का गठन पहली बार 1 नवंबर, 2021 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री प्रो. सी.आर. बाबू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह तीन वर्षीय कार्यकाल 2024 में समाप्त हुआ। तब से, किसी ने भी परिषद के पुनर्गठन की ज़हमत नहीं उठाई। नई सरकार के गठन के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

    पहली परिषद का कार्यकाल

    बताया जाता है कि पहली परिषद की भी अपने तीन साल के कार्यकाल में केवल तीन बैठकें हुईं। एक व्यक्तिगत और दो वर्चुअल थीं। इन बैठकों के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद को अनुमोदन के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए गए, लेकिन किसी को भी मंजूरी नहीं मिली। इस दौरान परिषद को बजट में एक रुपया भी नहीं मिला।

    इसलिए जैव विविधता परिषद आवश्यक 

    जैव विविधता परिषद का उद्देश्य अपने क्षेत्र में वनों, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, उनके आवासों की रक्षा, लोककथाओं और जैव विविधता संबंधी ज्ञान का दस्तावेजीकरण और जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर रिकॉर्ड) बनाना था।

    परिषद के गठन से प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। बड़ी कंपनियां पशुओं से लेकर दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों तक, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं। इसी प्रकार, वैद्य और हकीम भी जड़ी-बूटियों का उपयोग औषधियाँ बनाने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में, प्रबंधन समितियाँ संसाधनों के उपयोग और व्यय की निगरानी भी करेंगी।

    ... इसमें क्षेत्र का भूदृश्य, जल-परिदृश्य, जैव विविधता, कृषि और पशुपालन सहित लोगों का पारंपरिक ज्ञान और प्रबंधन संबंधी मामलों पर लोगों के विचार शामिल होंगे। प्रबंधन समिति द्वारा तैयार किए गए पीबीआर में वन, वनस्पति और जीव-जंतुओं का विस्तृत रिकॉर्ड शामिल होगा।

    पीबीआर के ये लाभ होंगे

    1. स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा देने के लिए कृषि, पशुपालन और वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना।

    2. जैव विविधता संबंधी चिंताओं और प्रतिकूल गतिविधियों के प्रभावों को दूर करने में मदद करना।

    3. भूमि के संरक्षण के लिए स्थानीय परंपराओं और विज्ञान को एक साथ लाना।

    परिषद के पहले कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएँ बनाई गईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी लागू नहीं हुआ। इसका पुनर्गठन आवश्यक है। देश की राजधानी होने के कारण यहाँ इसकी उपयोगिता स्वतः ही बढ़ जाती है।

    -प्रो. सुमित डूकिया, पूर्व सदस्य, दिल्ली जैव विविधता परिषद

    मुझे नहीं पता कि परिषद के पुनर्गठन में देरी क्यों हो रही है। दिल्ली की जैव विविधता को संरक्षित करने और जन जैव विविधता रजिस्टर बनाने के लिए इसका पुनर्गठन आवश्यक है।

    -प्रो. सी.आर. बाबू, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली जैव विविधता परिषद