दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कई कारण, CEEW की रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला सच

दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाना है पर इस समस्या को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। अनधिकृत क्षेत्रों में प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग हो रहा है और औद्योगिक कचरा भी जलाया जा रहा है। एनसीआर के कोयला संयंत्र भी हवा को जहरीला बना रहे हैं। CEEW के अनुसार दिल्ली में कचरा उत्पादन बहुत अधिक है।

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने से उत्पन्न धुआं है। हालांकि, पराली जलाने का बहाना बनाकर, इसे रोकने के लिए कभी कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। अनधिकृत क्षेत्रों का हवाला देकर औद्योगिक उत्सर्जन को टाला जाता रहा है, और सख़्ती न होने के कारण, रात के अंधेरे में भी बड़े पैमाने पर कचरा जलाया जाता है। बाकी प्रदूषण एनसीआर के ज़िलों में चल रहे उद्योगों से निकलने वाले धुएँ से और बढ़ जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली में 32 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र और 20 अनधिकृत क्षेत्र हैं। अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों के सभी उद्योग पीएनजी पर स्थानांतरित हो गए हैं। हालाँकि, अनधिकृत क्षेत्रों में अभी भी प्रतिबंधित ईंधन का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है।

यही कारण है कि इन क्षेत्रों से निकलने वाला धुआँ भी हवा में जहर घोल रहा है। दूसरी ओर, औद्योगिक कचरा, चाहे वह रिहायशी इलाकों का ही क्यों न हो, रात में आग लगा दी जाती है। इससे निकलने वाला काला धुआँ भी हवा को प्रदूषित करता है। कई जगहों पर, सफ़ाई कर्मचारी ख़ुद सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा देते हैं। यह धुआँ भी समस्या में योगदान देता है।

एनसीआर के कोयला संयंत्र भी दिल्ली की हवा को प्रदूषित एनसीआर के कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी राजधानी की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इन संयंत्रों से निकलने वाली खतरनाक गैसें हवा को जहरीला बना रही हैं। विडंबना यह है कि दिल्ली के तीन ऐसे संयंत्र लंबे समय से बंद हैं, जबकि दादरी, झज्जर और पानीपत में अन्य संयंत्र अभी भी चल रहे हैं। इन्हें न तो कोयले से गैस में परिवर्तित किया गया है और न ही नई तकनीक से अपग्रेड किया गया है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने भी चिंता व्यक्त की है।

इन संयंत्रों से निकलने वाले धुएँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें भी निकलती हैं। ये गैसें, जब वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं, तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, आईआईटी कानपुर ने लॉकडाउन से पहले और उसके दौरान दिल्ली की हवा का अध्ययन किया।

अध्ययन के लिए सल्फर, लेड, सेलेनियम और आर्सेनिक जैसे तत्वों को चुना गया क्योंकि ये पीएम 2.5 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों के योगदान का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि ये संयंत्र दिल्ली के PM 2.5 में आठ प्रतिशत तक का योगदान करते हैं।

CEEW अध्ययन से पता चला कचरे की सच्चाई ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) की कार्यक्रम प्रमुख प्रियंका सिंह कहती हैं, "दिल्ली में कचरा उत्पादन दो दशकों में दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर लगभग 12,000 टन प्रतिदिन (TPD) हो गया है। यह भारत के शहरी कचरे का 6.5 प्रतिशत है। इसका केवल 65 प्रतिशत ही उपचारित किया जाता है; बाकी कूड़ाघरों, नालों में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है।

शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान बागवानी कचरे में मौसमी वृद्धि भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अपर्याप्त संग्रहण और प्रसंस्करण के कारण इसे खुले में फेंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। हाल के उत्सर्जन सूची से पता चलता है कि कचरा क्षेत्र दिल्ली के PM 2.5 उत्सर्जन में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान देता है, और उचित प्रबंधन के बिना, खुले में जलाने से वायु प्रदूषण और बिगड़ सकता है।"

सीईईडब्ल्यू अध्ययन से पता चलता है कि शहरों को संपूर्ण अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला में मूल कारणों का समाधान करके अनुकूलित समाधान अपनाने की आवश्यकता है - पृथक्करण और संग्रहण से लेकर परिवहन और अंतिम प्रसंस्करण तक। दिल्ली के अपशिष्ट उपचार बुनियादी ढांचे को अधिकतम करने के लिए, स्रोत छंटाई आवश्यक है, विशेष रूप से नए बायो-सीएनजी संयंत्र जैसी सुविधाओं के लिए, जिसके लिए 90 प्रतिशत स्वच्छ, छंटाई किए गए अपशिष्ट की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों (आरडब्ल्यूए, स्कूल, कार्यालय) के लिए विकेन्द्रीकृत कार्रवाई से शहर के ठोस अपशिष्ट में 30-40 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे डंपिंग स्थलों पर दबाव कम होगा और खुले में जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। दिल्ली-एनसीआर के शहरी स्थानीय निकायों को बागवानी अपशिष्ट संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सीएक्यूएम दिशानिर्देशों को भी लागू करना चाहिए।

रोकथाम केवल शीतकालीन अभियानों तक सीमित औद्योगिक उत्सर्जन और अपशिष्ट जलाने को रोकने के लिए अभियान केवल सर्दियों में ही चलाए जाते हैं। हालाँकि, सख्ती की कमी के कारण, ये अभियान भी बहुत प्रभावी परिणाम नहीं देते हैं। दिल्ली सरकार की नई औद्योगिक नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बीच, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने पहली बार राजधानी के सभी औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।

राजधानी में कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इसका कोई प्रामाणिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। न ही यह पता है कि कितनी इकाइयाँ अनधिकृत रूप से चल रही हैं। अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित बड़ी संख्या में इकाइयों ने न तो डीपीसीसी से लाइसेंस लिया है और न ही सहमति ली है।