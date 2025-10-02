पिछले दो वर्षों में दिल्ली के वायु प्रदूषण के पूर्वानुमान रहा बेहद सटीक, CEEW की रिपोर्ट में खुलासा

सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन में दिल्ली की वायु प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बताया गया है। पिछली दो सर्दियों में बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों की 80% से अधिक भविष्यवाणियां सटीक थीं। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने भी गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की भविष्यवाणी करने की क्षमता में सुधार किया है। विशेषज्ञों ने जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए प्रणालियों के विस्तार का सुझाव दिया है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा जारी एक अध्ययन में दिल्ली की वायु प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बताया गया है। अध्ययन के अनुसार, पिछली दो सर्दियों में "बहुत खराब और उससे ऊपर" वायु गुणवत्ता वाले दिनों की भविष्यवाणियाँ 80 प्रतिशत से अधिक सटीक रही हैं।

बुधवार को जारी इस अध्ययन में कहा गया है कि शहर की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) ने 2023-24 की सर्दियों में 92 में से 83 "बहुत खराब और उससे ऊपर" घटनाओं और 2024-25 में ऐसे 58 दिनों में से 54 की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की।

अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रणाली ने गंभीर प्रदूषण (400 से ऊपर AQI) वाले दिनों की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता में भी सुधार किया है। हालाँकि 2023-24 में इसने ऐसे 15 दिनों में से केवल एक की ही सही पहचान की, लेकिन अगली सर्दियों में यह संख्या बढ़कर 14 में से पाँच हो गई।

सीईईडब्ल्यू के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन ने कहा, "दिल्ली की पूर्व चेतावनी प्रणालियों की उच्च सटीकता एक सकारात्मक संकेत है। उत्सर्जन सूची को अद्यतन करने से उनकी सटीकता में और सुधार हो सकता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि दिल्ली की हवा में कितना और कितना प्रदूषण है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत को जनता का विश्वास मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली की शमन योजना 2025 सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित हो, "विज्ञान, वित्त पोषण और पारदर्शिता" के साथ ऐसी प्रणालियों का विस्तार करना चाहिए।

अहमदाबाद, पुणे और जयपुर सहित आठ भारतीय शहर पहले से ही वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत और शहरों के जुड़ने की उम्मीद है। यह प्रणाली 2018 में कई धुंध और धूल भरी आंधियों के बाद शुरू की गई थी। दिल्ली में, यह प्रणाली आईआईटीएम पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा संचालित है। यह तीन से दस दिन पहले प्रदूषण का पूर्वानुमान प्रदान करती है।

2021 में, आईआईटीएम और मौसम विभाग ने अनुमानित स्तरों में योगदान देने वाले प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए एक निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) शुरू की। अध्ययन में कहा गया है कि ये उपकरण प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रणालियों के लिए कई वैश्विक मानदंडों को पहले से ही पूरा करते हैं, लेकिन दिल्ली का डीएसएस वर्तमान में केवल सर्दियों में ही काम करता है, जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।