JNU में होगी '72 हूरें' की स्पेशल स्क्रीनिंग, इस दिन विश्वविद्यालय परिसर में दिखाई जाएगी फिल्म

नई दिल्ली, एएनआई। फिल्म 72 हूरें का ट्रेलर सामने आने के बाद से यह फिल्म विवादों में घिर गई है। अब मेकर्स ने एलान किया है कि वह अपनी इस फिल्म एक विशेष स्क्रीनिंग जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में करने वाले हैं।

