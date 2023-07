दिल्ली में कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 22 लाख की लूट, दो नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

मॉडल टाउन इलाके में फल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख रुपये के गहने व ढाई लाख रुपये नकदी लूट ली गई। जब राहुल ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों ने उसपर चाकू लगा दिया। उसको जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ गया। उन्होंने सभी को चाकू से मारने की धमकी देकर बंधक बना लिया व जमीन पर बैठा दिया।

दिल्ली में कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 22 लाख की लूट

Your browser does not support the audio element.

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। मॉडल टाउन इलाके में फल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख रुपये के गहने व ढाई लाख रुपये नकदी लूट ली गई। दो नकाबपोशों ने चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया व फरार हो गए। माडल टाउन थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।साथ ही पुलिस उस रूट का पता लगाने की कोशिश कर रही जहां से आरोपित आए थे व वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात करीब एक बजकर 15 मिनट पर मॉडल टाउन थाना पुलिस को मॉडल टाउन में घर में घुसकर चाकू मारने की धमकी देकर लूटपाट की जानकारी मिली थी। पुलिस को दी शिकायत में राहुल ने बताया कि उसकी आजादपुर मंडी में आढत है। घर में उसके माता-पिता, पत्नी, बच्चे व घरेलू सहायिका रहती है। बंधक बनाकर की लूट रात को जब सभी सो रहे थे तो दो बदमाश उनके कमरे में घुसे। कुछ आहट होने पर जब उन्होंने देखा दो बदमाश सामान को टटोल रहे थे। जब राहुल ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों ने उसपर चाकू लगा दिया। उसको जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ गया। उन्होंने सभी को चाकू से मारने की धमकी देकर बंधक बना लिया व जमीन पर बैठा दिया। इसके बाद उनमें से एक ने अलमारी से गहने व नकदी लूट ली और फरार हो गए। दोनों आरोपित खिड़की के रास्ते घर में घुसे थे। पहले वह ड्राइंग रूम में गए व बाद में कमरे में। पुलिस प्रारंभिक जांच में मानकर चल रही है कि वारदात के पीछे किसी जानने वाले का हाथ है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में चोर कैद हो गए हैं। पुलिस उनके रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपितों का पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari