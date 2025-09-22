Language
    दिल्ली में 4 साल के बच्चे को पड़ोसी ने पत्थर से कुचलकर मार डाला, सामने आई खौफनाक वजह

    By Agency Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:11 AM (IST)

    दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 15 वर्षीय किशोर ने 4 साल के बच्चे का अपहरण कर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना बदले की भावना से प्रेरित थी। किशोर और बच्चे के परिवार के बीच पहले झगड़ा हुआ था जिसके चलते किशोर ने बच्चे को मारने का फैसला किया।

    दिल्ली में 4 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक चार साल के बच्चे को कथित तौर पर उसके 15 वर्षीय पड़ोसी ने पहले उसे अगवा किया, फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला। पुलिस के अनुसार, यह घटना बदले की भावना से की गई।

    पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को बच्चा ट्यूशन से घर लौटने के बाद बलजीत नगर इलाके में अपने घर के पास खेलने गया था, तभी वह लापता हो गया ।बच्चे की मां की शिकायत पर आनंद परबत पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। 

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जांच के दौरान, इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिसमें बच्चा एक पड़ोसी के साथ दिखाई दिया, जिसे बाद में 15 साल का स्कूल छोड़ चुका किशोर बताया गया। उसे उसके घर से हिरासत में लिया गया।"

    पूछताछ में किशोर ने खुलासा किया कि दोनों परिवार एक ही परिसर में किराए पर रहते थे और उनके बीच झगड़े हुए थे। शुक्रवार दोपहर को उसने अपने मकान मालिक की मोटरसाइकिल ली और उसे दूसरे इलाके में छोड़ दिया। जब बच्चे की मां ने मकान मालिक को इसकी सूचना दी, तो किशोर के पिता ने उसे डांटा और पीटा।

    इसके बदले में उसने बच्चे को मारने का फैसला किया। शाम करीब 6:30 बजे, किशोर ने बच्चे को लालच देकर रामजस पार्क के एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने बच्चे को लगभग 30 फीट ऊंची चट्टान से धक्का दे दिया।

    इसके बाद उसने बच्चे के सिर पर पत्थर से वार किया।बच्चा तुरंत नहीं मरा और गंभीर हालत में पाया गया। उसे तुरंत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में कलावती शरण अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां वह दो दिन तक आईसीयू में रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई।

    इस हत्या के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। जब बच्चे के पिता ने उसके शव को आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन ले जाकर न्याय की मांग की, तो कई स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। किशोर तालीवालान बस्ती का रहनेवाला है और 10वीं कक्षा का ड्रॉपआउट है। उसे सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, उसके पिता इलाके में एक मिठाई की दुकान चलाते हैं।