Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए DDA का नया प्लान, विभाग में इन लोगों की होगी नियुक्ति

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:51 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन को बेहतर बनाने के लिए पेशेवर नियुक्त करेगा। वर्तमान में हेल्पलाइन का प्रबंधन डीडीए के अधिकारी करते हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए कॉल सेंटर सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) की नियुक्ति की जा रही है। हेल्पलाइन पर प्रतिदिन लगभग 2000 कॉल आते हैं जिनके बढ़ने की उम्मीद है। कॉल सेंटर संचालक हिंदी और अंग्रेजी में कुशल होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन को बेहतर बनाने के लिए पेशेवर नियुक्त करेगा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन को बेहतर बनाने के लिए पेशेवरों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। हालांकि, हेल्पलाइन नंबरों का प्रबंधन वर्तमान में उसके अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीडीए अधिकारियों ने बताया कि त्वरित जानकारी प्रदान करने और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए, प्राधिकरण एक कॉल सेंटर सेवा प्रदाता (सीसीएसपी) की नियुक्ति पर काम कर रहा है।

    डीडीए के एक अधिकारी ने कहा, "सीसीएसपी के संचालन का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का सबसे संतोषजनक तरीके से समाधान करना और उन्हें उनके प्रश्नों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना है। हमें ग्राहकों से बड़ी संख्या में कॉल आते हैं और भविष्य में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए, हमने अब पेशेवरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।"

    डीडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 के बीच, डीडीए के हेल्पलाइन नंबरों पर 79,930 कॉल आए, जबकि 23,676 कॉल किए गए, यानी प्रतिदिन लगभग 2,000 कॉल। अधिकारियों ने कहा कि यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

    निविदा में कहा गया है, "कॉल सेंटर संचालक हिंदी या अंग्रेजी में कॉल संभालेंगे। प्रत्येक भाषा के लिए अलग-अलग डेस्क नहीं होंगे, लेकिन कॉल सेंटर सेवा प्रदाता को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कुशल एजेंट तैनात करने होंगे।"

    योजना के अनुसार, डीडीए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करेगा जिसके आधार पर कॉलों को डीडीए की संबंधित शाखाओं में रूट, ट्रांसफर और अग्रेषित किया जाएगा। प्राधिकरण के 16 कार्यात्मक क्षेत्र हैं, जिनमें नियोजन, वास्तुकला, वित्त, भूमि प्रबंधन, बागवानी आदि शामिल हैं, जिन्हें सीसीएसपी से जोड़ा जाएगा।