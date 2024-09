DDA Housing Scheme: फ्लैट खरीदारों को डीडीए ने दी बड़ी राहत, पेमेंट करने की लास्ट डेट बदली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 के तहत फ्लैटों के लिए 24 सितंबर से ई-नीलामी शुरू कर दी है। घोषणा के अनुसार, नीलामी में सेक्टर 14, 16बी और 19बी में पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी और एमआईजी सहित विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट शामिल हैं। यह लाइव ई-नीलामी 26 सितंबर तक हर दिन दो स्लॉट में आयोजित की जाएगी। एक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।

Get, Set & Bid! The E-auction for #DDA Dwarka Housing Scheme 2024 is LIVE! Don't miss this golden opportunity to own your dream home in the heart of Delhi. Visit- https://t.co/JAnU8KJv9B #DDAHousing pic.twitter.com/X0NAtRdicK